スズキ新型「ゴツ顔SUV」発表！ “全長4.3m”ボディに「5速MT」搭載しアリーナ店で販売へ！ ストロングハイブリッドや“独自技術”も採用した「新型ビクトリス」印国から登場！

スズキが新型SUV「ビクトリス」発表！

2025年9月3日、スズキのインド法人であるマルチ・スズキ・インディア（以下、スズキ）は、新型「ビクトリス」を発表しました。

同車はインド国内向けのみならず、100以上の国や地域へ輸出される予定です。

また、生産はマルチ・スズキのカルコダ工場で行われ、インドのアリーナ店から販売されるといいます。

スズキの新型SUV「ビクトリス」

新型ビクトリスは、先進的なデザインにくわえて充実の安全装備や快適装備を搭載した、スズキの最新SUVです。

ボディサイズは、全長4360mm×全幅1795mm×全高1655mmと、扱いやすくも立派な、まさにちょうどいい大きさ。

そのエクステリアは、シャープな造形と先進的で存在感のあるLEDヘッドランプ、そしてLEDリアコンビネーションランプが特徴的。

インテリアはモダンなデザインで仕上がっており、日常での快適性も兼ね備えています。

とくに細部まで作りこまれたインパネが見所で、64色から選べるLED室内イルミネーションも採用。スタイリッシュな雰囲気を演出することが可能です。

パワートレインの豊富さも、新型ビクトリスの見逃せない魅力で、「1.5リッターエンジン＋マイルドハイブリッド」にくわえ、「1.5リッターエンジン＋ストロングハイブリッド」「1.5リッターCNGエンジン（圧縮天然ガス）」の3種類から選択可能。

トランスミッションは、マイルドハイブリッド仕様が5速MTと6速AT、ストロングハイブリッド仕様がCVT、CNG仕様が5速MTを組み合わせます。

そしてマイルドハイブリッドとストロングハイブリッド仕様は、スズキ／東芝／デンソーの合弁会社「TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited（TDSG）」で生産するリチウムイオン電池を使用しています。

またCNG仕様は、スズキとして初めて、CNGタンクをボディの下に配置する「アンダーボディタンクレイアウト」を採用。広いラゲッジスペースを確保しました。

安全装備としては、「衝突被害軽減ブレーキ」や「レーンキープアシスト」「ブラインドスポットモニター」「全方位モニター用カメラ」「タイヤ空気圧モニター」など、日々の安心安全をサポートする機能を取り揃えています。

快適装備には、足の動きを感知して自動で開閉できる「ハンズフリーパワーバックドア」や「電動で調整可能なパワーシート」を採用。

そのほか、Apple CarPlayやAndroid Autoにも対応した「10.1インチ純正インフォテインメントシステム」や、Dolby Atmos4 5.1chサラウンドシステムに対応した「Infinity製8スピーカー プレミアムサウンドシステム」を搭載しました。

※ ※ ※

SUVの販売比率が約6割にも上る現在のインド市場。

スズキは幅広いパワートレインと存在感のあるデザイン、先進の安全装備・快適装備を備える新型ビクトリスを展開し、多様化するユーザーのニーズに応えていくといいます。