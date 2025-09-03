最先端の技術を活用して学習効率を高めるという「教室」が誕生しました。福岡市中央区の福岡教育大学付属福岡小・中学校で、3日に公開されたのは、情報通信技術＝ICTを活用した特別教室です。縦2メートル・横10メートルの大型スクリーンと小型カメラが設置されています。

■鬼丸ゆりか記者

「顕微鏡で観察するものを、このようにスクリーンに映し出すことができます。」





等身大の生き物や資料などを大型のスクリーンに映しながら、授業を行うことができます。

さらに、ほかの学校の教室とオンラインでつなぎ、遠隔授業もできます。同じ空間にいるような感覚になれるとしています。



福岡教育大学付属の3つの小中学校で、ICTを活用した教育の質を高めるため今年度から導入しました。



福岡教育大学と、教室を手がけた教育システムを開発する内田洋行はこの日、デジタル学習の研究を行う協定を結びました。



■福岡教育大学・飯田慎司学長

「付属学校は先進的な授業の研究をして、公立学校に発信することも大切になってきます。こういうシステムを使うと、次世代のICT環境でいろんなことが新しくでき、特に対話的・協働的な学びが典型的に進むのではないかと考えます。」



福岡教育大学は今後、学習の効果を検証しながら、授業や業務の効率化を図っていきたいとしています。