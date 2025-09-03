9月は防災月間です。南海トラフ地震が発生したときに自分の命を守るための防災授業が高知市の土佐山学舎で行われました。



高知市の土佐山学舎では、中学3年生にあたる9年生の生徒たち16人が、ガスや水道、電気などライフラインの大切さや災害時に役立つエネルギーについて学びました。



講師を務めたのは、県内でガソリンスタンドの運営やLPガスなどを取り扱う、JAエナジーこうちの杉本哲也さんです。

生徒たちはまず、ガスボンベやメーターに触れながら、安全装置の仕組みを学びます。





■井上琢己アナウンサー「地震が発生した場合、LPガス用のガスメーターは、自動的にガスを遮断。復帰させたいときは、メーターのボタンを押すとガス漏れがないか確認！ガスが復帰します」能登半島地震をはじめ、過去の大地震では道路が寸断され、土佐山と同じ中山間地域の集落が長期間孤立しました。生徒たちはライフラインの中でも復旧が早いLPガスをどう活用できるかを一緒に考えていました地域のリスクを自分ごととして学んだ生徒たちは、大きな災害に対して備えておくことの大切さを改めて感じていました。