¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¸âÈþÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤Î»Ñ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂêºî¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¤¬2025Ç¯9·î5Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÍ£»Î¤ÎÃ´Ç¤¶µ»ÕÌò¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤ä¿´°¦¤ÎÊì¿ÆÌò¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¤µ¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤â
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤½¤³¤Î¤ß¤Ë¤Æ¸÷µ±¤¯¡Ù¡Ø¤¤ß¤Ï¤¤¤¤»Ò¡Ù¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¸âÈþÊÝ´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ²È¡¦¹âÅÄÎ¼¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼«¿È¤â¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢10ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â±Ç²è¡×¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¢£ÅèÅÄÅ´ÂÀ¡ßÁó°æÍ¥¡ÖÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢ÁêÀÈ´·²¤Î¿Æ»Ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¼ç¿Í¸ø¡¦¾åÅÄÍ£»ÎÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â²¶¤Ï¡¢ºÊ¤È¤·¤¿¤¤¡Ù¤ä¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áê¼¡¤°ÃíÌÜ¤Î»ÒÌò¡¦ÅèÅÄÅ´ÂÀ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£Êì¿Æ¡¦·Ã»ÒÌò¤òÁó°æÍ¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢Ã´Ç¤¶µ»ÕÌò¤È¤·¤ÆÉ÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Í£»Î¤¬Îø¿´¤òÊú¤¯¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤¤Æ±µéÀ¸¡¦¿´°¦¤òÎÜÍþ¤µ¤ó¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÌäÂê»ù¡¦ÍÛÅÍ¤òÌ£¸µÍÔÂç¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ÅèÅÄ¤µ¤ó¤ÈÁó°æ¤µ¤ó¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸â´ÆÆÄ¤¬¡ÖÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤ÉÁêÀÈ´·²¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤ä²È¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¤µ¤é¤Ë¿´°¦¤ÎÊì¿ÆÌò¤ËÂíÆâ¸øÈþ¤µ¤ó¤È¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Á³¤Ê±éµ»¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ï´Ä¶³èÆ°²È!?10ºÐÃË»Ò¤ÎÎø¤¬»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø
10ºÐ¤Î¾åÅÄÍ£»Î(ÅèÅÄÅ´ÂÀ)¤Ï¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Õ¤Ä¤¦¤Î¾®³Ø4Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢½ÉÂê¤ÎºîÊ¸¡ÖËÍ¤ÎËèÆü¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡×¤òÊì¡¦·Ã»Ò(Áó°æÍ¥)¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ë¡£¡ÖÄ«¤Ï¤ª¤Ï¤è¤¦¤È¸À¤¦¡×¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤é¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡¢·Ã»Ò¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇË«¤á¤Á¤®¤ë¡£
¤·¤«¤·ÍâÆü¤Î¶µ¼¼¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢Í£»Î¤¬¡Ö¤¦¤ó¤Á¤ò¤·¤¿¤éÎ®¤¹¡£»æ¤Ç¿¡¤¯¤Î¤âËº¤ì¤º¤Ë¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥¹¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤Ë¡£Ã´Ç¤¤ÎÀõ°æÀèÀ¸(É÷´Ö½Ó²ð)¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Î¤È¼«Í³¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±µéÀ¸¤Î»°Âð¿´°¦(ÎÜÍþ)¤¬¡Ö»ä¤ÏÂç¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤ÊºîÊ¸¤òÈ¯É½¡£¡ÖÂç¿Í¤ÏÃÏµå¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤¿¤¯¤»¤ËÈ¿¾Ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´Ä¶ÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤Ë¡¢Í£»Î¤ÎÌÜ¤ÏÅ£¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿´°¦¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤°ì¿´¤Ç´Ä¶ÌäÂê¤òÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤¿Í£»Î¤Ï¡¢ÍÛÅÍ(Ì£¸µÍÔÂç)¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡È´Ä¶³èÆ°¡É¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¢£¸â´ÆÆÄ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ìÂç¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤ÏÂçº¹¤Ê¤¤¡×
¶µ¼¼¤Ç¤ÎºîÊ¸È¯É½¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÓËÜ¤Î¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶µ¼¼¤ÎÃæ¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÏ¢Â³¤Ç´¶¾ð¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸ì¤ë¡£ºîÊ¸¤òÀèÀ¸¤Ë¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿Í£»Î¤Î¸ÍÏÇ¤¤¡¢Ë«¤á¤¿Êì¿Æ¤ÈÀèÀ¸¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¡¢´Ä¶ÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤ë¿´°¦¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¡½Ã¯¤â¤¬¡ÖÀµ²ò¡×¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀµ²ò¤âÉÔÀµ²ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¸â´ÆÆÄ¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ìÂç¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤ÏÂçº¹¤Ê¤¤¤Èºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£Ï·¼ãÃË½÷¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤Ë¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¿È¤Ë¤Ä¤Þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°É¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢ÎëÌÚÉÒÉ×¤é¤¬Àä»¿¡ÖËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷Í¥¡¦°É¤µ¤ó
¡Ö¸â¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤¬Î¾Êý¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤è¤Ê¤¢¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÏÂ¸ºß¤³¤½¼é¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤ÎÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤Ä¤«¤Î»Ò¤É¤â¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÎÂç¿Í¤¬¸òº¹¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¡¦°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤µ¤ó
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈË»¤·¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËèÆü¤ÏËÁ¸±¤À¡£¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¿ÀÈëÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë»æ¤Çºî¤Ã¤¿¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤òÂç¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¯¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡ØÂç¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ò±ì¤Ë´¬¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¤¡£¤â¤·¼«Ê¬¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¡¦ÎëÌÚÉÒÉ×¤µ¤ó
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÂç¿Í¤¬»×¤¦¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÉÒ´¶¤Ç¡¢»þ¤Ë»Ä¹ó¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¶ÛÄ¥¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤Ã¤È¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×
ºî²È¡¦ÃæÏÆ½é»Þ¤µ¤ó(¡Ø¤¤ß¤Ï¤¤¤¤»Ò¡Ù¸¶ºî¼Ô)
¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¼ê²Ã¸º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÈè¤ì¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¤¤¤¤»Ò¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤ï¤ë¤¤»Ò¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°µÅÝÅª¤ËÂçÂ¿¿ô¤Î¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢µ©Í¤ÊºîÉÊ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Åìµþéº½ÑÂç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡¦¾®ºä¹¨»Ò¤µ¤ó
¡ÖÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤ËÍýÁÛ¤Î»Ò°é¤Æ¡¢Âç¿Í¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÀäÂÐ²ò¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÈóËÞ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÇÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬¿´¤«¤é°¦¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤Ïº£¤òÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤¿ºîÉÊ¤À¡£¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë´Ñ¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¤³¦¤¬¾¯¤·Íý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¿·¤·¤¤²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£±Ç²è¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¤Ï2025Ç¯9·î5Æü(¶â)¤è¤ê¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¡£
±Ç²è¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¥¥ã¥¹¥È¡§ÅèÅÄÅ´ÂÀ ÎÜÍþ Ì£¸µÍÔÂç
ÂíÆâ¸øÈþ ¾¯Ï©Í¦²ð Âç·§Âçµ® Ä¹Êö¤¯¤ß ÎÓÅÄÃã°¦Èþ
É÷´Ö½Ó²ð Áó°æÍ¥
´ÆÆÄ¡§¸âÈþÊÝ¡¡
µÓËÜ¡§¹âÅÄÎ¼
À½ºî¡§¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
À½ºî´´»ö¡¦ÇÛµë¡§murmur
À½ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Ç¥£¥°¡õ¥Õ¥§¥í¡¼¥º
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Ý¥È¥Õ
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¾®ÅÄµÞÉÔÆ°»º¡¡¾ÅÆî³Ø±à¾®³Ø¹»¡¡
½õÀ®¡§Ê¸²½Ä£Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½ÈñÊä½õ¶â(±Ç²èÁÏÂ¤³èÆ°»Ù±ç»ö¶È) ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ
(C) 2025¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
