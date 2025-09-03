ツイストスライダーで、そうめんが踊る。涼しさも楽しさも満点【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
流れて、光って、盛り上がる。家族で楽しむ夏の流しそうめん【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ドウシシャの流しそうめん器は、ツイスト構造のスライダーを滑り降りる、ユニークな流しそうめん器。高さ40センチメートルからくるくる回転しながら流れるそうめんは、視覚的にも楽しく、食卓を盛り上げる。スライダー部の全長は220センチメートルと迫力があり、家族や友人と囲んで楽しむのに最適。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
電動ポンプで水を自動汲み上げるため、安定した水流を維持。電池式（単2形乾電池使用）でコードレス仕様のため、屋外でも使用可能。キャンプやバーベキューなど、アウトドアシーンでも活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
つかみそこねたそうめんは、下部の流れる器でゆっくりとキャッチできる設計。小さなお子さまでも安心して楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
流れて楽しい、食べて涼しい。夏のひとときを、アトラクション感覚で味わえる流しそうめん器だ。
流れて、光って、盛り上がる。家族で楽しむ夏の流しそうめん【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ドウシシャの流しそうめん器は、ツイスト構造のスライダーを滑り降りる、ユニークな流しそうめん器。高さ40センチメートルからくるくる回転しながら流れるそうめんは、視覚的にも楽しく、食卓を盛り上げる。スライダー部の全長は220センチメートルと迫力があり、家族や友人と囲んで楽しむのに最適。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
電動ポンプで水を自動汲み上げるため、安定した水流を維持。電池式（単2形乾電池使用）でコードレス仕様のため、屋外でも使用可能。キャンプやバーベキューなど、アウトドアシーンでも活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
つかみそこねたそうめんは、下部の流れる器でゆっくりとキャッチできる設計。小さなお子さまでも安心して楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
流れて楽しい、食べて涼しい。夏のひとときを、アトラクション感覚で味わえる流しそうめん器だ。