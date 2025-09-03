歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。「双子お腹観察日記」と題した投稿を行い、双子妊娠中のお腹の様子を公開しました。白いマタニティワンピースを着用した中川さんの妊婦姿が写真に収められています。

【写真を見る】【 中川翔子 】 「まんまるお腹、双子がんばれ〜」 「絶対安静」の日々 「胎動のおかげで大変さすら楽しめてる」





中川さんは、「もうスーパーいくのも控えてな絶対安静だから安静にアニメみてます」と現在の状況を報告。「まんまるお腹、双子がんばれ〜」と双子への思いを表現しています。







中川さんは妊娠中の体調について「お風呂が重労働だったりさらなる細かいトラブル」があることや「体勢つらいし大変」と率直に述べる一方で、「胎動のおかげで大変さすら楽しめてる気がする がんばろう」と前向きな姿勢も見せています。







また、両親から電動搾乳機が届いたことを喜び、「手動のもあるけど双子だと電動ほしいなぁと思ってたから感動してます！」とコメント。「赤ちゃんのためのアイテムを目にするといよいよなんだなぁとワクワクしてきました」と出産への期待を膨らませています。







さらに中川さんは「フレッシュネスバーガーのポルチーニマッシュルームバーガーがどーしても食べたくて買ってきてもらえました」と妊娠中の食欲についても触れ、「きのこ食べたいと双子が指令するので」と冗談交じりに書きながら、「よるはきのこチーズリゾットをこさえますよ」と食事の予定も明かしています。







投稿には「#双子お腹観察日記」「#双子」「#胎動」「#アニメ」「#絶対安静」「#ポルチーニ」「#フレッシュネスバーガー」「#ピジョン」などのハッシュタグも添えられていました。







この投稿に、「私も絶対安静族なので大変やけど...かわいいのが入ってるのでいっしょに頑張りましょーー」「まんまるの可愛いお腹 息苦しくて大変だろうけど、後少しのわずかな時間楽しんで過ごしてね」「凄いお腹 元気な双子ちゃん楽しみですなぁ頑張って」「胎動嬉しいですよね！双子ちゃん大変だと思いますが、もう少し！お互い頑張りましょう」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】