◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人の岡本和真内野手（29）が3日のヤクルト戦（京セラD）で「4番・三塁」に入って先発出場。4試合ぶりに座った4番で貴重な追加点となる適時二塁打を放った。

相手先発右腕・ランバートが1番・丸、2番・若林に連続四球。3番・泉口が右中間へ先制の2点適時三塁打を放ち、なおも無死三塁と続いたチャンスで入った第1打席だった。

ランバートが1ボール2ストライクから投じた4球目、内角低め155キロ直球を叩き、左越えに適時二塁打とした。

岡本は8月29日の阪神戦（甲子園）で4打数3安打をマークし、1軍復帰後12試合目にして初、4月19日のDeNA戦（横浜）以来142日ぶりとなる猛打賞。

だが、翌30日の同戦では2018年6月1日のオリックス戦（京セラD）で「3番・一塁」に入って以来7年ぶり3番起用となる「3番・三塁」での出場となった。

ここから3戦連続で3番に入ったが、この日は4試合ぶりの「4番・三塁」で先発出場。その第1打席で適時打を放ち、岡本にとっては8月28日の広島戦（マツダ）以来5試合ぶりの打点となった。

▼岡本 いい流れに乗っていけました。ランナーを返すことができて良かったです。