俳優・中村雅俊さんと､俳優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。白いトップスとデニムを組み合わせたコーディネートのオフショット写真を公開しました。

【写真を見る】【 中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女・中村里砂 】 窓辺の光が描く表情の変化 白トップス×デニムコーデのオフショットを公開





白いブラインドが下ろされた窓辺で撮影された写真では、中村さんが白いノースリーブのトップスとデニムを着こなし、落ち着いた表情でカメラを見つめています。ロングヘアとナチュラルメイクが、シンプルながらも洗練された雰囲気を醸し出しています。







別のカットでは、ブラインドから差し込む柔らかな光に照らされる中、少し斜めを向いた穏やかな表情を見せています。また、首を傾け目を閉じた静かな表情の写真も公開されており、異なる表情で魅力を引き出しています。







シルバーのブレスレットが光るなど、ミニマルながらも細部にこだわったスタイリングが特徴的です。全体的に白を基調とした室内での撮影により、清潔感のある落ち着いた印象が表現されています。

この投稿に、「髪またさらに伸びてて可愛い 癒されます」「りさどーる美しすぎてずっと見てたいです」「素敵なウェーブの黒髪見惚れちゃうよ〜」「めっちゃかわいい」「たまらなく美しすぎる」などの声が寄せられています。









【 中村里砂さん プロフィール 】

出身地：東京都

血液型：A型

サイズ：身長 160cm

歌手･俳優の中村雅俊と､俳優の五十嵐淳子夫妻の三女｡

2013年より､ファッション雑誌『LARME』のレギュラーモデルなどを務める｡その後､タレントとしてバラエティ番組などにも多数出演し､活動の幅を拡げている｡

【担当：芸能情報ステーション】