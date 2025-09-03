ココスの秋ランチ♡きのこや牡蠣を楽しむ2025秋限定メニュー

季節の味覚を楽しむなら、やっぱり秋♡ 全国の「ココス」では9月16日（火）から平日限定の「2025秋のランチメニュー」がスタートします。きのことチキンを使ったバター醤油パスタや、ポルチーニ香る濃厚なきのこクリームハンバーグ、さらには広島県産牡蠣フライまでラインアップ。食後にはりんごと塩キャラメルのココッシュも登場し、秋ならではの贅沢ランチが楽しめます♪

秋の味覚を堪能♡和風パスタ＆ハンバーグ

「パスタランチセット」では、舞茸やしめじ、チキン、ほうれん草を合わせた《チキンときのこのバター醤油パスタランチ》（890円／税込979円）が登場。

和風だしとバター醤油が絡み、香ばしい海苔が食欲を刺激します。

「スペシャルランチセット」からは、《きのこクリームのハンバーグランチ》（950円／税込1,045円）。

舞茸やしめじに加え、ポルチーニの芳醇な香りが広がるクリームソースが特徴です。ハンバーグや野菜と一緒に濃厚な旨みを楽しめます。

ボリューム満点♡牡蠣フライとランチデザート

「ガッツリ食べたい！」という方には、《ハンバーグ＆広島県産牡蠣フライランチ》（950円／税込1,045円）がおすすめ。

大ぶりの牡蠣フライにタルタルソースを添え、合挽きハンバーグにはジャポネギソースを別添え。満足感たっぷりの一品です。

デザートには《ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ》（490円／税込539円）が登場。

甘酸っぱいりんごとほろ苦いキャラメル、バニラアイスが絶妙にマッチ♡ ハーフサイズなので食後でも軽やかに楽しめます。

秋ランチでほっとひと息♡

平日ランチをより楽しませてくれる「ココス」の2025秋メニュー。旬のきのこを使ったパスタやハンバーグ、広島県産牡蠣フライ、そして食後のりんごスイーツまで、秋ならではの魅力がぎゅっと詰まっています。

約506店舗で展開される限定ランチは、心もお腹も満たしてくれること間違いなし♪ ぜひこの機会にお近くのココスで、季節の美味しさを味わってみてください。