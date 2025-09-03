povo2.0「無料でもらえるデータが2倍」に、ローソンに行くだけで毎日獲得
『基本料無料かつリーズナブルな料金で安定した通信を使える』
そんな手軽さとコスパなどを支持されるKDDIの「povo 2.0」が、4周年を記念したキャンペーンの1つを打ち出しました。
KDDIのプレスリリースによると、同社は9月9日（火）から9月15日（月）まで「ギガ2倍チャレンジ」を実施するそうです。
これは期間中、ローソン店舗でpovo 2.0アプリなどから特設サイトにアクセスするだけで毎日/月10回までデータがもらえる「povo Data Oasis（ポヴォデータオアシス）」の特典を2倍にするというもの。
通常「0.1GB（24時間）」の特典が期間中は「0.2GB（24時間）」になり、動画などを見ないユーザーであれば1日分を賄うのも難しくなくなります。
なお、1ヶ月あたりの利用回数は通常分と合算で月10回まで。増量を狙うなら9月9日まではpovo Data Oasisを使わないようにする必要があるため、注意が必要です。
4周年記念のキャンペーンはほかにも登場するものと考えられるため、『もっと大容量のデータをお得にに使いたい』といった場合は続報に期待したいところです。