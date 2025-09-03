ベルメゾンに“ディズニーヴィランズ”の新グッズ登場！ マレフィセントのワンピースなど展開
ベルメゾンで展開される「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」は、9月5日（金）から、ディズニー作品に登場する悪役キャラクター“ディズニーヴィランズ（以下ヴィランズ）”をデザインしたインテリア＆ファッショングッズを発売する。
【写真】気分はマレフィセント！ 雰囲気たっぷりな「ワンピース」など詳細
■ハロウィーンにぴったり
今回ハロウィーンシーズンに向けて登場するのは、ヴィランズの世界観を演出するインテリアアイテムと、キャラクターの要素を取り入れつつも日常使いしやすいファッショングッズ計10点。
インテリアアイテムには、複数のヴィランズや手下たちをあしらった高級感ある「遮光・遮熱カーテン」や、ヴィランズに関係するモチーフが刺しゅうされた「スリッパ」がそろう。
またファッションアイテムには、黒を基調としたシンプルなデザインに各キャラクターのロゴやアイコンの刺しゅうを施した「ボリュームファーコート」をはじめ、ヴィランズの顔をデザインした総柄の「シャツ」や、「トートバッグ」を用意。
加えて、『眠れる森の美女』のマレフィセントや『リトル・マーメイド』のアースラをイメージした「ワンピース」、『ライオン・キング』のスカーを大胆にあしらった「デニムジャケット」、『プリンセスと魔法のキス』に登場する魔術師ドクター・ファシリエをプリントした「2WAYボストンバッグ」もラインナップされる。
さらに、対象商品を1回で4990円（税込）以上購入した人に、先着順で9キャラクターのヴィランズを描いた「モバイルステッカー」をプレゼントするキャンペーンも実施。無くなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめだ。
