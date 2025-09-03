鹿児島港本港区の住吉町15番街区に県はホテルや大規模な国際会議などを開ける施設を整備する事業者を公募していました。県は3日、鹿児島サンロイヤルホテルを最優秀提案者に選んだことを明らかにしました。



再開発に向けた協議が進む、鹿児島港本港区の住吉町15番街区。県は、食事が提供できる宴会場を持つホテルや大規模な国際会議など開ける施設を整備する事業者を公募していました。そうした中、3日午後、最優秀提案者が公表され鹿児島市で鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光が選ばれました。





1973年に開業した鹿児島サンロイヤルホテルは耐震対策が必要となり、鹿児島国際観光は2024年8月、住吉町15番街区に移転を目指す方針を発表。県は、今年3月から公平性を担保するため事業者を公募し、鹿児島国際観光1者のみが応募しました。8月に開かれた公開プレゼンテーションなどを経て、大学教授や公認会計士など6人で構成する評価委員会による選定が行われました。県によりますと、評価委員会では、施設の魅力を高める「海の屋台村」の構想や循環バスの運行など中心市街地との回遊性が高まるような提案が評価されたということです。一方、「収支計画の十分な精査や交流の拠点としての具体的な方策を示してほしい」などの意見も出されたということです。鹿児島国際観光の下津昭則社長は「一定の評価をいただいたことはありがたいと思う。ただ、すべてが決まったわけではない。評価委員などからいただいた意見は、謙虚に受け止めたい」とコメントしています。5日に開かれる県議会9月定例会での議論を経て来月には事業予定者が決まる予定です。