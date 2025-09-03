¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤Ìµ¿¦¤À¤è¡×à¸µLinQá½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼à·è°Õá¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ»¤ÎÁªÂò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤ÎÀ¼
ÃÄÂÎ½êÂ°¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ø¡¢¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð
¡¡8·î23Æü¤ËÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°ËÆ£Ëã´õ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖI'M THE CUTEST UNEMPLOYED IN THE WORLD À¤³¦°ì²Ä°¦¤¤Ìµ¿¦¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÃÄÂÎ½êÂ°¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢º£¸å¤Îµî½¢¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¥°¥À¥°¥À¤·¤Æ¤¿¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡Ö¤¤¤È¡¼¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ»¤ÎÁªÂò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¹¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï2011Ç¯7·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×2´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£16Ç¯7·î3Æü¤ÎDDTÇîÂ¿Âç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£17Ç¯8·î¤Ë¡ÖLinQ¡×¤òÂ´¶È¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡ÖLinQ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÂ´¶È°ÊÍè°ìÌë¸Â¤ê¤Î»²²Ã¤ò¤·¤¿¡£