¡Ö±üÍÍ¤Î¥ª¡¼¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢ºÊ¤È¤ÎÏÂÁõ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÉý¤ÎÀð»Ò¤Ë´é¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×
¡ÖÀäÂÐ±ü¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1630Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤YouTuber¤Ç¡¢8·î30Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤¬à¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥ÈÏÂÁõ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËºÊ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö±üÍÍ¤Î¥ª¡¼¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ±ü¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤«¤Ê¤ê¤ÎÈþ¿Í¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÏÂÁõ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÉý¤ÎÀð»Ò¤Ë´é¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ó¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷É×ÉØÇúÃÂ¤«¤¡¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ï2025Ç¯8·î30Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ä·ÝÇ½³èÆ°¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£