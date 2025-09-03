オランダで驚異の73戦45発！欧州名門でプレーするメキシコ代表FWの印象は？ 対戦経験のある日本代表戦士に訊いた「本当に素晴らしい選手ですけど…」【現地発】
FIFAランキング17位の日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、オークランドで同13位のメキシコ代表と対戦する。
そのメキシコで警戒すべき選手のひとりが、イタリアの名門ミランでプレーするサンティアゴ・ヒメネスだろう。
オランダの強豪フェイエノールトでプレーしていた時は絶対的なエースで、彼が在籍していた時は、日本代表のエースストライカーである上田綺世もなかなか出場時間を得られなかった。
そのヒメネスについて、オランダで対戦経験があるNECのFW小川航基に話を聞くと、「ボックス内のところ、得点を取るというところは、彼の一番の強みだと思います」と印象を語った。
その得点力を称えつつも、「そこをしっかりとうちのディフェンス陣が抑えることができれば、というか必ず抑えられると思う。本当に素晴らしい選手ですけど、僕らも素晴らしい選手がたくさん揃っているので。しっかりと自信を持って臨めば問題ないと思います」とも。
今冬にミランに移籍して以降は本領を発揮できず、今夏のゴールドカップでもラウール・ヒメネスの控えという扱いだったため、日本戦でスタメンで出てくるかはわからない。
それでも、エールディビジ73試合で45ゴールを挙げた驚異的な決定力は、やはり警戒したい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
そのメキシコで警戒すべき選手のひとりが、イタリアの名門ミランでプレーするサンティアゴ・ヒメネスだろう。
オランダの強豪フェイエノールトでプレーしていた時は絶対的なエースで、彼が在籍していた時は、日本代表のエースストライカーである上田綺世もなかなか出場時間を得られなかった。
その得点力を称えつつも、「そこをしっかりとうちのディフェンス陣が抑えることができれば、というか必ず抑えられると思う。本当に素晴らしい選手ですけど、僕らも素晴らしい選手がたくさん揃っているので。しっかりと自信を持って臨めば問題ないと思います」とも。
今冬にミランに移籍して以降は本領を発揮できず、今夏のゴールドカップでもラウール・ヒメネスの控えという扱いだったため、日本戦でスタメンで出てくるかはわからない。
それでも、エールディビジ73試合で45ゴールを挙げた驚異的な決定力は、やはり警戒したい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！