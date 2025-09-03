2日、宮崎県都城市で死んだ野生のイノシシ2頭が豚熱に感染していたことが確認されました。4月以降、宮崎県での豚熱の感染の確認は今回で13、14例目です。今回感染が確認された地点から半径10キロの範囲には、曽於市や霧島市の養豚場も含まれていることから、県は3日対策本部会議を開きました。



3日、県庁で開かれた県の豚熱等対策本部会議。



2日、宮崎県の都城市で死んだ野生のイノシシ2頭が豚熱に感染していたことが確認されました。豚熱は、豚やイノシシが感染する強い伝染力が特徴の病気です。





宮崎県では4月以降、豚熱に感染した野生のイノシシが相次いで確認されていて今回が13例目と14例目です。県内での感染は確認されていませんが、2日感染が確認された場所から半径10キロの範囲には、曽於市と霧島市にある養豚場8戸も含まれています。3日の会議では、養豚場への野生動物の侵入を防ぐ対策の徹底やイノシシの捕獲の強化などの対応が確認されました。(県家畜防疫対策課・藏薗光輝課長)「鹿児島県は日本一の養豚県。豚熱が鹿児島県に入った場合は地域経済にも大きな影響を与える。日常の観察を徹底し早期発見、早期通報をお願いしている」県は豚熱の感染が確認された場所から半径10キロの範囲に経口ワクチンを散布するため、国との協議を進めているということです。