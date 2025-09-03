【万博】「元請けを待ってもお金払ってくれない」工事費未払い訴える業者がルーマニア名誉領事館に嘆願書　博覧会協会側の姿勢にも怒り「詐欺師の集団かなと」

万博の海外パビリオンをめぐる未払い問題。業者が名誉領事館に直談判です。



９月３日午後、大阪市内のルーマニア名誉領事館を、大阪府内の建設会社の社長が訪れました。



この会社は、大阪・関西万博のルーマニア館の建設で２次下請けとして外構工事を担当しました。



しかし、社長によりますと現時点で追加工事などの費用約１２００万円が未払いになっているということです。また、直接の契約相手である１次下請けの会社も、元請けのＧＬイベンツジャパンから工事費用が支払われていないということです。





社長は「倒産の危機になっている」「非常に追い込まれた状態」などとする嘆願書を作成。３日、ルーマニア政府などに窮状を伝えてほしいと、嘆願書を名誉領事館に提出しました。（ルーマニア館外構工事を担当した建設会社社長）「元請け（１次下請け）を待っていてもお金を払ってくれない。もう自分で行動するしかないと思うので、行動しながら回収できたらいいなと。（領事館の反応は）すぐに対応してくれるのだろうなという対応だったので、信じて待つしかない」こうしたなか、博覧会協会は１日、「１１の海外パビリオンの建設業者から未払い問題の相談がある」と明らかにしました。（博覧会協会 高科淳副事務総長）「これだけ法令順守を伝えてきた中でこういった問題が大きくなっているのは大変遺憾であるし、残念なことだと思っています」一方で協会は、「民間同士のトラブル」だとして立て替え払いや資金繰り支援などをすることはできないとしています。協会側の姿勢に、ルーマニア館の外構工事をした社長は憤りを隠せません。（ルーマニア館外構工事を担当 建設会社・社長）「工事する人間を集めるだけ集めておいて、大阪府の吉村知事もいざ工事が完了したら『私は知りません』というような…もう詐欺師の集団かな、と…」