ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¡È¤Ó¤ó¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡È¤ª¿¬´Ý½Ð¤·¡É°áÁõ¡Ö¥¨¥í¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀÏª½Ð¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥í¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡×¡È¤Ó¤ó¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡È¤ª¿¬´Ý½Ð¤·¡É°áÁõ¤ÎÎëÌÚÆà¡¹
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î°áÁõ¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¾Ð¾Ð ¤³¤ì¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤¿¤ó¤À¤è¡ª¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°áÁõ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ì¡²è¡Ø¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤¯¤ó¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëÉÏË³¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤Ó¤ó¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¡É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏ¤·¤¿°áÁõ¤Ç¡¢Á°Â¦¤Î¤ß¥¹¡¼¥Ä¤ÎÉÛ¤¬¤¢¤ê¡¢ÇØÃæÂ¦¤Ï´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°áÁõ¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¤Ç¡¢Åö»þÎëÌÚ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ª¿¬½Ð¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ ¤±¤É¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤¨¤ë¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö#¤ª¤·¤êåºÎï¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿ #´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈåºÎï¡×¡Ö¥¨¥í¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥Õ¥§¥Á¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥í¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡×¡È¤Ó¤ó¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡È¤ª¿¬´Ý½Ð¤·¡É°áÁõ¤ÎÎëÌÚÆà¡¹
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î°áÁõ¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¾Ð¾Ð ¤³¤ì¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤¿¤ó¤À¤è¡ª¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°áÁõ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ì¡²è¡Ø¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤¯¤ó¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëÉÏË³¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤Ó¤ó¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¡É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏ¤·¤¿°áÁõ¤Ç¡¢Á°Â¦¤Î¤ß¥¹¡¼¥Ä¤ÎÉÛ¤¬¤¢¤ê¡¢ÇØÃæÂ¦¤Ï´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤¨¤ë¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö#¤ª¤·¤êåºÎï¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿ #´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈåºÎï¡×¡Ö¥¨¥í¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥Õ¥§¥Á¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡