フロリダ州立大学の教授だったダン・マーケルさん/Florida State University

（ＣＮＮ）米フロリダ州で殺し屋２人が法学教授をつけ回し殺害してから１０年あまりが経ち、この契約殺人の首謀者が裁判にかけられている。首謀者は被害者の元義母だ。

ダン・マーケルさん（当時４１）は２０１４年、自宅ガレージで車の中にいたところ、頭部を２発撃たれ死亡した。かつてマイアミで裕福な生活を送っていたドナ・アデルソン被告（７５）は、マーケルさんを殺害した罪のほか、共謀罪や殺人教唆の罪にも問われている。

ハーバード大学法学部卒のマーケルさんは、フロリダ州立大学の著名な教授だった。１３年に泥沼の離婚劇を経て、幼児２人の共同親権を保持していたが、妻ウェンディさんとの間で親権争いが続いていたことが裁判文書で明らかになった。

アデルソン被告の裁判の前には、検察が「高慢な女家長」が実行したとしたこの事件で被告の息子チャールズ被告を含む４人の共謀者が有罪を言い渡されている。

アデルソン被告は無罪を主張しているが、すべての罪で有罪の判断が下れば、終身刑が科される。

弁護士は冒頭陳述で、アデルソン被告が契約殺人を計画したり、その資金を援助したりした証拠はなく、殺し屋たちに金銭を支払ったのは息子だと主張した。

検察は、アデルソン被告が息子に計画の実行を持ちかけ、１０万ドル（約１５００万円）超をかけた計画の資金援助を行ったことを立証しようとしている。検察は、被告が娘の醜い親権争いを含む諸問題の解決を息子に託していたと主張している。

裁判文書によると、マイアミの高級住宅に夫と暮らしていたアデルソン被告は歯科医院を家族経営しており、殺人計画を実行するだけの財力があった。

殺人を実行した殺し屋２人は１６年に逮捕されたが、息子のチャールズ被告が逮捕されたのは２２年、アデルソン被告が逮捕されたのは、２３年１１月だった。

アデルソン被告と夫は息子の有罪確定後、米国と犯罪人引渡し条約を結んでいないベトナムのビザを慌てて取得し、片道航空券を予約していたという。

なお、娘のウェンディさんと夫は起訴されていない。

息子の元恋人と殺し屋

１３年に離婚が成立した後、弁護士でもあるウェンディさんは、息子たちを自分の兄弟や両親に近い南フロリダで過ごさせたいと考えていた。しかし、裁判文書によると、判事はマーケルさんから子どもたちを引き離すことを禁じた。

検察によると、アデルソン被告は娘と孫たちを自分のそばに置くと決意し、マーケルさんを排除する計画を練った。

離婚当時のメールでは、アデルソン被告がウェンディさんに対し、子どもたちを転居させる見返りに元夫に１００万ドルを渡すよう提案していた。チャールズ被告の裁判記録によると、被告は費用を娘と息子と分担すると述べ、チャールズ被告も負担する意向を示していた。

一方、ウェンディさんは裁判で、マーケルさんに金銭を提示したことはなく、自分が知る限り家族も提示していないと証言した。

マーケルさんは死の４カ月ほど前、民事裁判所に、アデルソン被告が孫たちと自由に面会することを禁じるよう申し立てを行っていた。申し立てには、元義母が孫たちに向かってマーケルさんをけなし、子どもたちが「おばあちゃんは（マーケルさんが）おばあちゃんの太陽を奪おうとしている」「（マーケルさんを）憎んでいる」と言ったと記されている。

申し立てが解決される前にマーケルさんは殺害され、死後数日後にウェンディさんは子どもたちを連れて南フロリダに引っ越した。

チャールズ被告にはキャサリン・マグバヌア被告という元恋人がいた。１４年当時に交際しており、チャールズ被告はマグバヌア被告がストリートギャングである「ラテンキングス」とつながりがあることを知っていた。

マグバヌア被告は２２年に殺人ほう助罪で有罪が言い渡され、マグバヌア被告の子どもたちの父親であるシグフレド・ガルシア被告は、マーケルさん殺害の罪で有罪となっていた。さらにガルシア被告は、長年の友人で、ラテンキングスの一員として知られるルイス・リベラ被告の協力を得ていた。

女家長に対する証拠

マーケルさんが殺害された１４年７月の夜、アデルソン被告はチャールズ被告に「家の外で」とテキストメッセージを送った。

その直後にマグバヌア被告が金を受け取るためにチャールズ被告の自宅を訪れた。受け取った金はガルシア被告とリベラ被告と分け合った。

財務記録によると、マグバヌア被告は殺人事件の後、１年以上にわたってアデルソン家が経営する歯科医院から給与小切手を受け取っていた。小切手はアデルソン被告の手書きで被告の署名が入っていたという。

マグバヌア被告は、実際にはこの歯科医院で働いたことはなかったが、１６年４月ごろまで小切手を受け取り続けていたと証言した。

連邦捜査局（ＦＢＩ）の潜入捜査官はアデルソン被告に直接接触。その後、手紙と電話でも連絡を取り、すでに別の罪で服役中のリベラ被告に代わり、契約殺人に関する情報をアデルソン被告に突き付け、脅迫したという。

ＦＢＩはチャールズ被告とアデルソン被告、マグバヌア被告の会話を盗聴し、面会を監視した。３人は、沈黙を守る見返りとして５０００ドルを支払うかどうかを話し合っていたという。

有罪が確定した共謀者４人（チャールズ被告、マグバヌア被告、さらに雇われた殺し屋２人）は、アデルソン被告の裁判で検察側の証言を行う予定。裁判の様子はテレビ放映される。