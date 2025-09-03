

高松市／大西秀人市長 8月

高松市の大西秀人市長が取り組む「市長マニフェスト2023」の2024年度の達成状況が発表されました。成果指標を設定している84項目のうち88.1％にあたる74項目が、達成率80％以上の「A評価」だとしています。

マニフェストに掲げる7つの政策キーワードのうち「子どもを産み育て、働きやすいまち」は、14の成果指標のうち7つが「達成率100％以上」、6つが「80～100％」で、合わせて13指標が80％以上の「A評価」でした。残る1つが「B評価」でした。

「環境に優しくコンパクトなまち」は12指標のうち11が「A評価」、1つが達成率60％未満の「C評価」でした。

「自治が充実し誰もが活躍できるまち」は、11指標のうち10が「A評価」、1つが「B評価」でした。

「コロナ対策、防災対策等」は、6指標のうち5つが「A評価」、1つが「B評価」でした。

「健康で福祉が行き届くまち」は、13指標のうち11が「A評価」、2つが「C評価」でした。

「産業振興、スマートシティ、DXの推進」は、16指標のうち12が「A評価」、2つが「B評価」、2つが「C評価」でした。

「文化芸術スポーツの振興、観光、景観」は、12指標全てが「A評価」でした。

7つの政策キーワードを合わせた84の成果指標の達成状況は、「A評価」が88.1％で、「B評価」と「C評価」がそれぞれ6.0％でした。達成率が80％に満たなかったものについては、整備方針の変更や関係機関の事情によりスケジュールに影響を受けたことなどを理由に挙げています。

「市長マニフェスト2023」は、大西市長が2023年の5期目の選挙の際、市の針路を示す新たなビジョンとして示し、公約したものです。2023年度は92.4％が「A評価」でした。