熱帯低気圧から変わる台風の影響で、高知県内は9月4日の昼過ぎから夜遅くにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。



高知地方気象台によりますと、3日午後3時現在、熱帯低気圧が南大東島の南南東、約70キロにあって1時間に約25キロの速さで北北西に進んでいます。

中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートルとなっています。

12時間以内に台風となる見込みで、5日の午前中に高知県に最も接近する見込みです。





熱帯低気圧から変わる台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定となるため、県内では4日の昼前から夜遅くにかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。4日に予想される1時間の雨量は多いところで全域で70ミリ、4日の午後6時からの24時間に予想される雨量は多いところで全域で300ミリとなっています。また海上は4日の夜遅くから5日にかけてしける見込みで、予想される波の高さは4メートルでうねりを伴うでしょう。気象台は、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意、強風やうねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。交通機関に影響が出ています。JR四国によりますと熱帯低気圧から変わる台風の影響で、4日の昼頃から土讃線の特急列車が高知と窪川の間で、普通列車は伊野と窪川の間で運転を見合わせるほか、予土線は窪川と江川崎の間で運転を見合わせるということです。また、土佐くろしお鉄道中村・宿毛線でも、4日午後の特急列車の運転を見合わせるということです。