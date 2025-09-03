漫画家の東村アキコが南日本酪農協同株式会社が発売する「ヨーグルッペ」の発売40周年を記念し、漫画を書き下ろした。9月1日（月）から南日本酪農協同株式会社の公式ホームページ特設サイトにて公開されている。

【画像】漫画・『ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語』の中身

今回書き下ろされたのは『ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語』。「ヨーグルッペ」が数年前から制作している「母＆三姉妹」というアニメーションTVCMを元に、東村アキコの世界観で漫画として表現された。ヨーグルッペが生まれた背景やエピソードなどをネタに「ヨーグルッペ」40年の歴史を描いた。

■東村アキコ コメントヨーグルッペは私の故郷、宮崎で昔から愛されている乳酸菌飲料です。今年 40 周年を迎えるということで、ヨーグルッペのパッケージのキャラクターが出るコマーシャルに、イラストと漫画で参加させていただきました。漫画の内容は..主に、ヨーグルッペとは..そして製造元の南日本酪農協同株式会社、所在地である宮崎県都城市、霧島連山とは..その辺を掘り下げた内容になっております。どうぞお読みください。

■あらすじヨーグルッペがつくられている宮崎県都城市には、ある母と三姉妹がいます。彼女たちはヨーグルッペのイメージガール。デーリィこと南日本酪農協同で働き、ヨーグルッペのイメージを守り、日本中に広めるお仕事をしています。ちょっと天然&暴走気味の母親と、仲の良い三姉妹が織りなすユーモアたっぷりの全 4 話の物語です。

『ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語』公開スケジュール第1話： 9月1日（月）第2話： 9月12日（金）第3話： 9月26日（金）第4話：10月14日（火）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）