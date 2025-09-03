ドル売りに転じる、ポンドドル１．３４１７レベルに高値更新＝ロンドン為替



ポンドドルは1.3417レベル、ユーロドルは1.1660レベルなどに本日の高値を更新している。ロンドン取引開始時にはそれぞれ1.3333レベル、1.1608レベルまで安値を広げたが、一転して上昇している。



昨日から引き続き英３０年債利回り動向がポンドドル相場を動かしている。朝方には５．７０％付近から一時５．７４８％まで一段と上昇したことがポンドドルの売り圧力となった。しかし、その後は利回り上昇は一服し、足元では５．６９３％まで低下している。ポンドドルも買いに転じている。



この日、リーブス英財務相は「英国経済は崩壊していない」「我々はインフレと借入コストを引き下げる必要がある」「日常的な支出を厳しく管理し、財政ルールを徹底することでこれを実現する」と述べている。



GBP/USD 1.3409 GBP/JPY 199.34 EUR/GBP 0.8691

