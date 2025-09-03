ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０ｂｐ、伊８８ｂｐと拡大水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.78
フランス 3.582（+80）
イタリア 3.66（+88）
スペイン 3.386（+61）
オランダ 2.951（+17）
ギリシャ 3.487（+71）
ポルトガル 3.22（+44）
ベルギー 3.357（+58）
オーストリア 3.095（+32）
アイルランド 3.032（+25）
フィンランド 3.17（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
