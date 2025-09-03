ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８０ｂｐ、伊８８ｂｐと拡大水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.78
フランス　　　3.582（+80）
イタリア　　　3.66（+88）
スペイン　　　3.386（+61）
オランダ　　　2.951（+17）
ギリシャ　　　3.487（+71）
ポルトガル　　　3.22（+44）
ベルギー　　　3.357（+58）
オーストリア　3.095（+32）
アイルランド　3.032（+25）
フィンランド　3.17（+39）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）