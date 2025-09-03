Ｋ−１は３日、都内で緊急会見を開き、元格闘家で政治家の須藤元気氏（４７）が新たにプロデューサーに就任することを電撃発表した。現職の宮田充プロデューサーは退任し、同日付で新体制が始動する。須藤氏は総合格闘家として活躍したが、Ｋ−１のリングでも立ち技ルールでトリッキーなファイトで沸かせ、２００３年には魔裟斗との名勝負も展開した。１９年からは政治家として活動していたが、今夏の参院選では落選していた。

和装で会見に臨んだ須藤氏は「私がやるべきことは今あるＫ−１をぶち壊し、新しい風を吹かせること。私がやっていた頃（にあって）、今のＫ−１に必要なのはワクワク感や高揚感、あと格闘技に対する幻想だと思っている。私も格闘技界を離れて長く、浦島太郎みたいな部分もあるが、そういった（原点回帰的な）着眼点は必要かなと。ベストを尽くしてＫ−１、日本の格闘技を盛り上げていきたい」と所信表明を行った。

革新に向けての具体策として、須藤氏はカンペも見ずに“演説”を行った。まずは１大会の試合数を少なくする考えを明かし、「昨年Ｋ−１のアンバサダーに就任したが、試合数の多さに疲れた」と率直な感想を吐露。「終わった後に余韻に浸ってもらうには、試合数を少なくしたい」と語った。

さらに、他団体出場を禁じるなどの今の契約形態の緩和を示唆し、「世界で戦えるようなＫ−１をつくりたい。出たい選手が出られるオープンな契約形態にしたい」と須藤氏。また、来年には日本人トーナメントを開催する意向を明かし、「私の現役の頃は、団体の壁を越えたドキドキ感があった。格闘技界を全体で盛り上げていく形態を取りたい。世界で戦える選手を育てるには日本人トーナメントは欠かせない」と語った。

さらに、団体を活性化させるには多様なキャラクターが必要だといい、「試合数が多いせいもあるが、（現在は）選手の個性が見えてきてない。かつてあったモンスター路線ももう一回やりたい」と、ボブ・サップ（米国）らが活躍した時代を懐古。「昔Ｋ−１が立ち上がったときはめちゃくちゃだったが面白かった。王道がありながらも、なんじゃこれというマッチメイクも入れていきたい」と青写真を描いた。

さらに、今は立ち技とＭＭＡ（ＨＥＲＯ’Ｓルール）が混在している大会運営について「立ち技は立ち技、寝技（ＭＭＡ）は寝技で分けた方がいい」と主張。ＭＭＡルールのＨＥＲＯ’Ｓは独立した大会として開催する意向を明かし、「ＲＩＺＩＮさんとの対抗戦ができたり、そういう展開も考えていきたい」とぶち上げた。