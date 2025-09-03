日本テレビ「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が『卵子凍結』をテーマに２日深夜に放送され、お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（４１）が、不妊治療について語った。

バービーは２０２１年４月に年下男性と３年の交際を経て結婚。３年間の「妊活」を経て、昨年８月に第１子長女（１）を出産した。

「３２歳くらいの時にちょっと婦人科系の疾患があって通院していた」というバービー。「ＡＭＨ値という、なんとなく妊よう性（妊娠するための力）がわかる検査」（※卵巣に成長途中の卵子がどれだけあるかを示す数値）の検査をやったところ「数値があまり良くなかったので、これはちょっと（卵子凍結を）やっとこうかなって」。不妊治療のクリニックを受診したという。

「当時私ゴリゴリのお下劣芸人やっていて。普通に悩んで行っているんだけど、先生が私の顔見て『あなた芸人さんらしいわね、冷やかさないでくれる？ここはそういうところじゃないから』って言われちゃって』」といきなり怒られてしまったことを告白。女性陣からは「え〜っ？！」の声があがり、上田晋也も「失礼だな」と驚いた。

バービーは「『失礼な』って思ったんですけど、それぐらい偏見が強かった時代なんですよ、１０年前って。（卵子凍結を）やる人がいなかったし」と振り返り、その担当医とは「最後の方はケンカして腕組むぐらいの仲良しになった」と明かした。

バービーはまた、１０年ほど前の自身の経験から、当時の卵子凍結の費用について「１回やっただけで８０万ぐらい。初診料だったり諸経費入れたら１００万近かったんじゃないかなと思います」と話した。