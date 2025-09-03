ポケモンセンターオンラインは、7月10日に発売し、早期完売した「PIKACHU DINER」の一部商品の受注販売を開始した。受注販売は9月17日16時59分まで受け付けている。

【画像あり】今回受注販売の対象となるぬいぐるみ・マスコット3商品

「PIKACHU DINER」は、ピカチュウがダイナーでお手伝いをしている様子が描かれたデザインのグッズだ。少しレトロな雰囲気の中に、丸い体型のピカチュウが登場する。

今回受注販売を行うのは以下の3商品。ハートやハンバーガーを持ったピカチュウのぬいぐるみが対象だ。

『ぬいぐるみ PIKACHU DINER ピカチュウ』『マスコット PIKACHU DINER ハート 』『マスコット PIKACHU DINER ハンバーガー』

その他のグッズについては、販売方法や時期が確定次第お知らせするとアナウンスされている。

執筆時点では、注文すると2026年4月上旬に届けられる予定とのこと。ポケモンセンターは、お届け分が数量に達した場合は一時的に品切れとなった後に、販売時期および発送時期を改めたうえで再度受注を受け付けるとしている。

（文＝リアルサウンド編集部）