えまちゃんに異変が……「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」番外編3が公開【最新話】
画像はCOMICメテオ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」のページ（https://comic-meteor.jp/mashirochan）より【番外編3】 9月4日 公開
フレックスコミックスは9月4日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」の番外編3をCOMICメテオにて公開した。
本作は自己肯定感が低い一方性欲強めな”陰キャ”JK・直本ましろがクラスメートのイケメン“陽キャ”男子・大鷺くんに告白されることから物語が始まる暴走ラブコメディ。番外編3では、えまが幻太郎に、ましろとの関係がどこまで進んだのかを尋ねるのだが……。
高校生になったのだから恋愛、さらにはＨなことをしてみたい直本ましろ。だが、自己肯定感が低く、自分に自信がないため、どうせ無理だろうなと思っていたところ、なんとクラスメートのイケメン男子・大鷺くんから告白される。絶対に罰ゲームだろうと告白に疑心暗鬼になるましろだったが、Ｈなことをしたいという欲求が勝ったため、逆に大鷺くんに迫るが……性欲は疑惑に勝る!? 性欲強めJKの暴走ラブコメディ!!