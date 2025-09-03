ドラえもんの誕生日が盛り上がっている。

【画像】人気漫画家たちが描くドラえもんの誕生日イラスト

2112年9月3日に生まれた（る）ドラえもん。老若男女問わず愛され続けるドラえもんの誕生日のため、ドラえもん公式X （@doraemonChannel）では、人気漫画家たちがお祝いイラストを描き下ろす「ドラえもん誕生日&まんが連載55周年記念！トリビュート企画」も行われた。カウントダウン形式で、高橋留美子に始まり、萩尾望都、ヤマザキマリら錚々たる面々が参加し、生誕を華々しく彩った。

誕生日当日に投稿されたのは青山剛昌が描いたお祝いイラスト。『名探偵コナン』とドラえもんのコラボレーション。青山剛昌タッチで描かれたドラえもんの隣にコナンくんが描かれている。上部には「ドラえもん55周年 おめでとォ♪」という直筆コメントも。

同じく小学館にて漫画を描き続けているあだち充は、タケコプターをつけて空を飛ぶドラえもんを描いた。下にはあだち作品でお馴染みの”パンチ"が「祝」と吠えて（？）いる。「私事」と記した横には「F先生デビューの年に生まれた漫画家もどき ドラえもん連載年にデビューした漫画家もどき 息子がドラえもんと同じ9月3日生まれ」とコメントが。ドラえもんとの”すこしふしぎ"な縁を明かした。

『あたしンち』で知られるけらえいこのお祝いイラストもポストされた。のび太の玄孫であるセワシとドラえもんが机の引き出しから飛び出している。手前にはそれに驚いているのび太と、『あたしンち』の母のような後ろ姿が……。「小学2年生のときひきだしから出てきた瞬間を目撃できたことは人生の宝だよー！」とのコメントも書かれている。

『スキップとローファー』の高松美咲もお祝いイラストを描いた。「HAPPY BIRTHDAY」のろうそくが刺さった大きなどら焼きの前で、舌を出して嬉しそうなドラえもん。横にはプレゼントの箱を持ったのび太が描かれている。「ドラえもん たん生日おめでとう ございます」のコメントと共に「ずっと大好きです！」と高松のドラえもん愛が見て取れる。

映画公式（@doraeiga）や、開館14周年を迎えた藤子・F・不二雄ミュージアム（@FUJIKOMUSEUM）も新規イラスト・ロゴと共にお祝いの言葉を贈っている。

漫画業界のみならず、画家のヒグチユウコやイラストレーターの中村佑介も自身が描いたドラえもんと共にお祝いコメントを投稿していた。

また、誕生日を記念してARフォトフレーム「ドラえもん どこでもカメラ」も公開されたというニュースも。87年後、ドラえもんが生まれるとされる時代にはまさに夢の様なテクノロジーも誕生しているかもしれない。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）