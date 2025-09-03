山形県内の最低賃金について、審議会はきょう、現在の時給９５５円から１０３２円に引き上げるよう山形労働局長に答申しました。

【写真を見る】山形県内の最低賃金1032円で答申 初の1000円超も中小企業などに大きな負担...具体的支援求める要望も

答申通りに改正が行われれば、過去最大の上げ幅となり、初の１０００円超えとなります。

県内の最低賃金をめぐっては、これまでの専門部会で労働者側と使用者側の意見がまとまらず、答申が２度延期になる異例の事態となっていました。

きょう開かれた山形地方最低賃金審議会では、最低賃金を現在の時給９５５円から７７円引き上げ、時給１０３２円とする案が示されました。

採決では、使用者側のうち３人が反対したものの、過半数の賛成で可決し、案の通り、山形労働局の島田博和局長に答申されました。

引き上げ額は、先月、中央最低賃金審議会が目安として示した６４円よりも１３円上回り過去最大で、答申通りに改正が行われれば、初めての１０００円超えとなります。





労働者代表委員 連合山形 石川正樹 副事務局長「労働者側としては連合は誰もが１０００円を中期的に目指していたので、ようやく県内において１０００円を超えたなという気持ちが一番強い」

一方で使用者側は。

使用者代表委員 県経営者協会 丹哲人 専務理事「大変厳しい数字。労使で話し合いを積み重ねてきたわけだが、なかなか折り合いをつけるのが大変だったのが第一印象」

大幅な引き上げとなることから、県内の中小企業や小規模事業者に大きな負担がかかるとして、答申では、労働局側に政府に対して、速やかに具体的な支援を求める要望もあわせて行われました。

山形地方最低賃金審議会 本間佳子 会長「社会全体の物価のすごい勢いの向上というような情勢を考えると、こうすることが必要であったと思っている。ただこれはかなり中小企業にとっては苦しい状況。政府に対する要望を政府の方で真摯に受け止めていただいてしっかりした施策を取っていただきたい」

この答申内容への異議申し立てがなければ、ことし１２月２３日から新しい最低賃金が適用される予定です。