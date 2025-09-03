　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 151(　　　97)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 100(　　　70)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 171(　　 171)
　　　　　 　 　12月限　　　　 170(　　 170)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 565(　　 565)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　67(　　　67)
　　　　　 　 　12月限　　　　　50(　　　42)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1604(　　1604)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1342(　　 766)
　　　　　 　 　12月限　　　　　85(　　　55)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 873(　　 629)
　　　　　 　 　12月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　 9月限　　　121978(　 49560)
　　　　　 　 　10月限　　　　 624(　　 200)
　　　　　 　 　11月限　　　　　94(　　　50)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 577(　　 345)
　　　　　 　 　12月限　　　　　42(　　　30)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 57616(　 27190)
　　　　　 　 　10月限　　　　 367(　　 179)
　　　　　 　 　11月限　　　　　47(　　　11)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 107(　　 107)
　　　　　 　 　12月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6293(　　6293)
　　　　　 　 　10月限　　　　 177(　　 177)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 671(　　 671)
　　　　　 　 　12月限　　　　　45(　　　45)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 30290(　 30290)
　　　　　 　 　10月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース