主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月3日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 151( 97)
TOPIX先物 9月限 100( 70)
12月限 8( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 171( 171)
12月限 170( 170)
日経225ミニ 9月限 565( 565)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 67( 67)
12月限 50( 42)
日経225ミニ 9月限 1604( 1604)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1342( 766)
12月限 85( 55)
TOPIX先物 9月限 873( 629)
12月限 21( 21)
日経225ミニ 9月限 121978( 49560)
10月限 624( 200)
11月限 94( 50)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 577( 345)
12月限 42( 30)
日経225ミニ 9月限 57616( 27190)
10月限 367( 179)
11月限 47( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 107( 107)
12月限 11( 11)
日経225ミニ 9月限 6293( 6293)
10月限 177( 177)
11月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 671( 671)
12月限 45( 45)
日経225ミニ 9月限 30290( 30290)
10月限 29( 29)
11月限 8( 8)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
