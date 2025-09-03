　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2479(　　1073)
　　　　　 　 　12月限　　　　 115(　　 115)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5645(　　2802)
　　　　　 　 　12月限　　　　 400(　　 400)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6073(　　5907)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 293(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2149(　　1434)
　　　　　 　 　12月限　　　　 173(　　 173)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 573(　　 173)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3495(　　 627)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2785(　　 860)
　　　　　 　 　12月限　　　　1035(　　 535)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4459(　　2638)
　　　　　 　 　12月限　　　　 523(　　 523)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3759(　　3758)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 188(　　 188)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2359(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　11(　　　11)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1815(　　 936)
　　　　　 　 　12月限　　　　 269(　　 151)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1543(　　 809)
　　　　　 　 　12月限　　　　 226(　　 226)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 98073(　 42128)
　　　　　 　 　10月限　　　　 355(　　 155)
　　　　　 　 　11月限　　　　　76(　　　28)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 660(　　 456)
　　　　　 　 　12月限　　　　　50(　　　18)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 46047(　 21607)
　　　　　 　 　10月限　　　　 213(　　 117)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4545(　　4545)
　　　　　 　 　10月限　　　　　44(　　　44)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 761(　　 761)
　　　　　 　 　12月限　　　　　73(　　　73)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 28695(　 28695)
　　　　　 　 　10月限　　　　　40(　　　40)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

