主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月3日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2479( 1073)
12月限 115( 115)
TOPIX先物 9月限 5645( 2802)
12月限 400( 400)
日経225ミニ 9月限 6073( 5907)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 293( 0)
TOPIX先物 9月限 2149( 1434)
12月限 173( 173)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 573( 173)
TOPIX先物 9月限 3495( 627)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2785( 860)
12月限 1035( 535)
TOPIX先物 9月限 4459( 2638)
12月限 523( 523)
日経225ミニ 9月限 3759( 3758)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 188( 188)
TOPIX先物 9月限 2359( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 11( 11)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1815( 936)
12月限 269( 151)
TOPIX先物 9月限 1543( 809)
12月限 226( 226)
日経225ミニ 9月限 98073( 42128)
10月限 355( 155)
11月限 76( 28)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 660( 456)
12月限 50( 18)
日経225ミニ 9月限 46047( 21607)
10月限 213( 117)
11月限 5( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14( 14)
日経225ミニ 9月限 4545( 4545)
10月限 44( 44)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 761( 761)
12月限 73( 73)
日経225ミニ 9月限 28695( 28695)
10月限 40( 40)
11月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
