外国証券 先物取引高情報まとめ（9月3日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11210( 11147)
12月限 435( 435)
TOPIX先物 9月限 17092( 17092)
12月限 134( 134)
日経225ミニ 9月限 186514( 186514)
10月限 3099( 3099)
11月限 102( 102)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4314( 4306)
12月限 135( 135)
TOPIX先物 9月限 8722( 8722)
12月限 108( 108)
日経225ミニ 9月限 95393( 95393)
10月限 1150( 1150)
11月限 58( 58)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 35( 0)
TOPIX先物 9月限 111( 111)
日経225ミニ 9月限 785( 785)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 949( 858)
TOPIX先物 9月限 5243( 4057)
12月限 37( 37)
日経225ミニ 9月限 4193( 4175)
10月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 797( 797)
12月限 26( 26)
TOPIX先物 9月限 2001( 2001)
12月限 19( 19)
日経225ミニ 9月限 7695( 7695)
10月限 38( 38)
11月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 405( 405)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 2000( 2000)
12月限 252( 252)
日経225ミニ 9月限 1013( 1013)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1033( 1033)
12月限 24( 24)
TOPIX先物 9月限 2790( 2790)
日経225ミニ 9月限 19436( 19436)
10月限 50( 50)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 321( 314)
12月限 206( 206)
TOPIX先物 9月限 290( 290)
12月限 13( 13)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 156( 156)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 312( 312)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 32( 32)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 25( 25)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
