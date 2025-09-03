　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 11210(　 11147)
　　　　　 　 　12月限　　　　 435(　　 435)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 17092(　 17092)
　　　　　 　 　12月限　　　　 134(　　 134)
日経225ミニ　 　 9月限　　　186514(　186514)
　　　　　 　 　10月限　　　　3099(　　3099)
　　　　　 　 　11月限　　　　 102(　　 102)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4314(　　4306)
　　　　　 　 　12月限　　　　 135(　　 135)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8722(　　8722)
　　　　　 　 　12月限　　　　 108(　　 108)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 95393(　 95393)
　　　　　 　 　10月限　　　　1150(　　1150)
　　　　　 　 　11月限　　　　　58(　　　58)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　35(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 111(　　 111)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 785(　　 785)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 949(　　 858)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5243(　　4057)
　　　　　 　 　12月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4193(　　4175)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 797(　　 797)
　　　　　 　 　12月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2001(　　2001)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7695(　　7695)
　　　　　 　 　10月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 405(　　 405)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2000(　　2000)
　　　　　 　 　12月限　　　　 252(　　 252)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1013(　　1013)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1033(　　1033)
　　　　　 　 　12月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2790(　　2790)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 19436(　 19436)
　　　　　 　 　10月限　　　　　50(　　　50)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 321(　　 314)
　　　　　 　 　12月限　　　　 206(　　 206)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 290(　　 290)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　13)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 156(　　 156)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 312(　　 312)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　32(　　　32)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　25(　　　25)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

