　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 19995(　 19040)
　　　　　 　 　12月限　　　　2473(　　2121)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 33819(　 32878)
　　　　　 　 　12月限　　　　 523(　　 398)
日経225ミニ　 　 9月限　　　202534(　202534)
　　　　　 　 　10月限　　　　9155(　　4655)
　　　　　 　 　11月限　　　　　67(　　　67)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 16897(　 14502)
　　　　　 　 　12月限　　　　2141(　　1141)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 29876(　 28271)
　　　　　 　 　12月限　　　　 257(　　 132)
日経225ミニ　 　 9月限　　　126144(　126144)
　　　　　 　 　10月限　　　　3516(　　3516)
　　　　　 　 　11月限　　　　　42(　　　42)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 479(　　 248)
　　　　　 　 　12月限　　　　　56(　　　56)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2258(　　1382)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4684(　　4684)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1528(　　 713)
　　　　　 　 　12月限　　　　 816(　　　66)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9195(　　3342)
　　　　　 　 　12月限　　　　2041(　　　27)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4607(　　4443)
　　　　　 　 　10月限　　　　7500(　　　 0)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2250(　　1531)
　　　　　 　 　12月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 12624(　　7800)
　　　　　 　 　12月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8546(　　8546)
　　　　　 　 　10月限　　　　1064(　　　64)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1921(　　1735)
　　　　　 　 　12月限　　　　 139(　　 139)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7671(　　7383)
　　　　　 　 　12月限　　　　1409(　　1409)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4791(　　4791)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2431(　　2215)
　　　　　 　 　12月限　　　　 986(　　 786)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7031(　　5646)
　　　　　 　 　12月限　　　　 565(　　 565)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 24290(　 24290)
　　　　　 　 　10月限　　　　2000(　　　 0)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 718(　　 665)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　 100)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1390(　　 482)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1979(　　1979)
　　　　　 　 　10月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 294(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 232(　　 132)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4536(　　2598)
　　　　　 　 　12月限　　　　 300(　　 300)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 178(　　 173)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1990(　　1990)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　11(　　　11)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

