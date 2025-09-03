外国証券 先物取引高情報まとめ（9月3日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 19995( 19040)
12月限 2473( 2121)
TOPIX先物 9月限 33819( 32878)
12月限 523( 398)
日経225ミニ 9月限 202534( 202534)
10月限 9155( 4655)
11月限 67( 67)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 16897( 14502)
12月限 2141( 1141)
TOPIX先物 9月限 29876( 28271)
12月限 257( 132)
日経225ミニ 9月限 126144( 126144)
10月限 3516( 3516)
11月限 42( 42)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 479( 248)
12月限 56( 56)
TOPIX先物 9月限 2258( 1382)
日経225ミニ 9月限 4684( 4684)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1528( 713)
12月限 816( 66)
TOPIX先物 9月限 9195( 3342)
12月限 2041( 27)
日経225ミニ 9月限 4607( 4443)
10月限 7500( 0)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2250( 1531)
12月限 500( 0)
TOPIX先物 9月限 12624( 7800)
12月限 30( 30)
日経225ミニ 9月限 8546( 8546)
10月限 1064( 64)
11月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1921( 1735)
12月限 139( 139)
TOPIX先物 9月限 7671( 7383)
12月限 1409( 1409)
日経225ミニ 9月限 4791( 4791)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2431( 2215)
12月限 986( 786)
TOPIX先物 9月限 7031( 5646)
12月限 565( 565)
日経225ミニ 9月限 24290( 24290)
10月限 2000( 0)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 718( 665)
12月限 200( 100)
TOPIX先物 9月限 1390( 482)
12月限 10( 10)
日経225ミニ 9月限 1979( 1979)
10月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 294( 0)
12月限 232( 132)
TOPIX先物 9月限 4536( 2598)
12月限 300( 300)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 178( 173)
12月限 2( 0)
TOPIX先物 9月限 1990( 1990)
日経225ミニ 10月限 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
