「日経225オプション」9月限プット手口情報（3日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 245( 245)
SBI証券 205( 85)
楽天証券 54( 54)
松井証券 46( 46)
フィリップ証券 33( 33)
BNPパリバ証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 18( 18)
マネックス証券 12( 12)
野村証券 10( 10)
山和証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
SBI証券 80( 34)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 2( 0)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 181( 181)
SBI証券 100( 64)
楽天証券 50( 50)
UBS証券 30( 30)
BNPパリバ証券 26( 26)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
SBI証券 17( 9)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 186( 86)
三菱UFJeスマート 16( 16)
楽天証券 16( 16)
SBI証券 19( 15)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
松井証券 8( 8)
楽天証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 245( 245)
SBI証券 205( 85)
楽天証券 54( 54)
松井証券 46( 46)
フィリップ証券 33( 33)
BNPパリバ証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 18( 18)
マネックス証券 12( 12)
野村証券 10( 10)
山和証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
SBI証券 80( 34)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 2( 0)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 181( 181)
SBI証券 100( 64)
楽天証券 50( 50)
UBS証券 30( 30)
BNPパリバ証券 26( 26)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
SBI証券 17( 9)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 186( 86)
三菱UFJeスマート 16( 16)
楽天証券 16( 16)
SBI証券 19( 15)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
松井証券 8( 8)
楽天証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース