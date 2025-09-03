「日経225オプション」9月限プット手口情報（3日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 977( 577)
ビーオブエー証券 200( 200)
BNPパリバ証券 201( 101)
UBS証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 90( 90)
JPモルガン証券 70( 70)
SBI証券 137( 51)
楽天証券 39( 39)
SMBC日興証券 127( 27)
松井証券 25( 25)
HSBC証券 20( 20)
山和証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 15( 15)
広田証券 13( 13)
マネックス証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 7( 7)
安藤証券 6( 6)
フィリップ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
シティグループ証券 350( 0)
野村証券 100( 0)
ゴールドマン証券 50( 0)
◯4万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
松井証券 10( 10)
光世証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 6( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 160( 160)
BNPパリバ証券 31( 31)
野村証券 30( 30)
JPモルガン証券 20( 20)
SBI証券 49( 19)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
楽天証券 8( 8)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
BNPパリバ証券 20( 20)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 345( 245)
楽天証券 86( 86)
BNPパリバ証券 254( 54)
SBI証券 57( 33)
大和証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 17( 17)
UBS証券 15( 15)
松井証券 12( 12)
ビーオブエー証券 5( 5)
