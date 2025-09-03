「日経225オプション」9月限コール手口情報（3日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 291( 291)
SBI証券 248( 94)
楽天証券 89( 89)
松井証券 77( 77)
ソシエテジェネラル証券 51( 51)
広田証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 25( 25)
野村証券 25( 25)
フィリップ証券 22( 22)
BNPパリバ証券 20( 20)
JPモルガン証券 11( 11)
安藤証券 5( 5)
日産証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
松井証券 8( 8)
SBI証券 15( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 70( 70)
SBI証券 47( 27)
楽天証券 19( 19)
松井証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
SBI証券 15( 5)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 295( 195)
楽天証券 72( 72)
BNPパリバ証券 90( 40)
SBI証券 78( 34)
三菱UFJ証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 12( 12)
松井証券 11( 11)
安藤証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
ビーオブエー証券 150( 0)
◯4万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万2250円コール
取引高(立会内)
