　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 291(　 291)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 248(　　94)
楽天証券　　　　　　　　　　　　89(　　89)
松井証券　　　　　　　　　　　　77(　　77)
ソシエテジェネラル証券　　　　　51(　　51)
広田証券　　　　　　　　　　　　41(　　41)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　25(　　25)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
フィリップ証券　　　　　　　　　22(　　22)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　20(　　20)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　11)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯4万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　70(　　70)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　47(　　27)
楽天証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万2625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 295(　 195)
楽天証券　　　　　　　　　　　　72(　　72)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　90(　　40)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　78(　　34)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ビーオブエー証券　　　　　　　 150(　　 0)


◯4万2375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)