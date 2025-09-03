「日経225オプション」9月限コール手口情報（3日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 860( 760)
JPモルガン証券 262( 262)
BNPパリバ証券 214( 214)
ソシエテジェネラル証券 115( 115)
ビーオブエー証券 200( 100)
楽天証券 87( 87)
松井証券 77( 77)
SBI証券 157( 67)
広田証券 53( 53)
三菱UFJ証券 50( 50)
UBS証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 33( 33)
マネックス証券 14( 14)
安藤証券 8( 8)
インタラクティブ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
野村証券 5( 5)
シティグループ証券 103( 3)
あかつき証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
みずほ証券 600( 0)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
JPモルガン証券 6( 6)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
UBS証券 40( 0)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 140( 140)
松井証券 15( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
SBI証券 31( 11)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
JPモルガン証券 5( 5)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
JPモルガン証券 15( 15)
SBI証券 14( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 303( 303)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 71( 71)
楽天証券 61( 61)
BNPパリバ証券 47( 47)
SBI証券 85( 45)
JPモルガン証券 26( 26)
松井証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 6( 6)
安藤証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
