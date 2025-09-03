高橋文哉、プライベートでも仲の良い“タカハシコンビ”男子バレー・高橋藍選手と2ショット「推しと推しが友だちなの嬉しい」「たかはし同士イケメンすぎる」
バレーボール男子日本代表の高橋藍選手（※高=はしごだか／24）が、誕生日を迎えた2日に自身のインスタグラムを更新。かつてバレーボール部に所属していた経験を持ち、自他ともに認めるバレーボールファンである俳優の高橋文哉（24）との2ショット写真を披露した。
【写真】「たかはし同士イケメンすぎる」仲良し2ショットを披露した高橋文哉＆高橋藍選手
藍選手と文哉は同じ2001年生まれで、プライベートでも仲が良いことで知られており、藍選手のSNSではたびたび文哉が登場している。この日の投稿では「ふみちゃん応援ありがとう!!またご飯いこー 最高の誕生日です！」のコメントとともに、それぞれユニフォームと私服姿で仲良くピースをする2ショットが投稿された。
この投稿にフォロワーからは「文くん、見に来てたんだね!!タカハシコンビ、可愛いね」「素敵!!」「高橋藍選手、ふみちゃんにも、お祝いしてもらえて、よかったですね！また、勝利おめでとうございます!!」「推しと推しが友だちなの嬉しいです」「たかはし同士イケメンすぎるて」などのコメントが寄せられている。
