2024年末に、元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルが明らかになり、2025年1月に芸能界を引退した中居正広。8月18日には53歳の誕生日を迎えた中居の近況と近影を「WEB女性自身」が9月2日に報じ、話題となっている。

「この夏は、基本的に自宅でひきこもり状態だったという中居氏ですが、時間を持てあましているのか、8月24日、知人に2度にわたって《ひま、ひま、ひま》とメッセージを送っていたと報じています。また、夏の甲子園大会も熱心に応援していたようです。

そうしたなか、中居氏自身は新たな活動の場として、YouTubeなどを通じた動画配信での復帰を模索しているようで、構想として、自らのライフワークともいえる野球を語る企画や、長年の芸能活動で培ったトーク力を生かしたゲストとの対談、さらには料理や趣味を披露するような気取らない企画などのアイデアがあるといいます。

フジテレビなどが設置した第三者委員会の“性加害”発表に対して、何度も強く反論してきた中居氏は、自分のことを信じてくれているファンのため、自分の言葉でファンに感謝を伝えたり近況を報告したりする、シンプルで温かみのある配信を望んでいるそうです。ただ、肝心のプロデューサー的な人材が見つかっていないようです」（芸能記者）

自動車を運転する、少しふっくらとした本人の写真とともに報じられた彼の近況に、X上では、

《泣きそうになった》

《有料向けの動画配信とかなら、見たい人だけ見るだろうからそれなりの収益は見込めそうな》

など、中居を支持する声もあるものの、その一方では、

《無理》

《コンプライアンス終わってるイタい元アイドルおじさんとやりたがらないだろ》

《だからもう再起出来ない!》

といった辛辣な声も複数あがっている状況だ。

「中居氏は、53歳の誕生日に有料ファンクラブサイト『中居ヅラ あの子たちに…』も完全閉鎖し、会費の返金対応を報告しました。いまも中居氏の復帰を望むファンにしてみれば、事務所の公式サイト『のんびりなかい』に残された“メッセージの部屋”というコンテンツから、一方通行にではあるもののメッセージを送れることが、唯一の救いとなっていました。

そうしたなか、『WEB女性自身』が中居氏の動画配信構想を報じたわけですが、8月6日に『週刊文春 電子版』が報じた、中居氏と元フジテレビ女性アナウンサーとの間に起きた『トラブル当日の様子』は、かなりショッキングな内容でした。まして、フジテレビは中居氏を、中居氏はフジを、ともに訴える準備をしているという話も聞こえてきます。はたして中居氏の動画配信に、どれほどの賛同や協力者が集まるかは未知数です」（芸能ジャーナリスト）

さらに好感度の低下を後押しした原因もある。

「中居さんが弁護士を通じ、第三者委員会に反論したことです。しかも本人が会見を開くこともなく、文書でやり取りをするという形でした。何もしなければ“禊は済んだ”という雰囲気が生まれる可能性もありましたが、泥沼バトルを展開したせいで、より印象が悪くなってしまいました」（同前）

「総資産は20億円を下回らない」とも報じられている中居。それでも、まだ表舞台に出る形での復帰はあきらめていないのだろうか。