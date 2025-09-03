◇MLB ジャイアンツ7-4ロッキーズ(3日、クアーズ・フィールド)

ロッキーズとジャイアンツの3連戦2試合目。この試合は、初回からジャイアンツのラファエル・デバース選手とロッキーズのカイル・フリーランド投手の口論から両軍入り乱れる乱闘騒ぎへと発展。複数の退場者を出す事態となりました。

問題の乱闘は試合開始早々の1回表のジャイアンツの攻撃中に起こりました。2番のデバース選手が、無死1塁で迎えた第1打席、相手先発のフリーランド投手が投じた5球目のスライダーを見事にとらえ、ライトスタンドに30号2ランを放った後のことでした。デバース選手はよろめきながら後ろに下がり、しばし打球の行方を見守ります。そこからゆっくりと確信歩き。そしてバットフリップを行って走り始めたところ、フリーランド投手がデバース選手に向かって叫び、早くベースを一周するようにグラブで指摘するなど不満を示しました。それに対しデバース選手も激高し、両者が歩み寄り口論となりました。

その後、両軍がベンチから飛び出し騒然とした雰囲気に。事態が収まった後にデバース選手は改めてダイヤモンドを一周。そしてロッキーズはフリーランド投手が、ジャイアンツはショートのウィリー・アダメス選手とサードのマット・チャップマン選手の主力2人が退場となりました。

試合後に口論をふっかけられたデバース選手は「何も悪いことはしていない。普段本塁打を打った時と何も変わらない。なぜ彼が気にしたのか分からない」とコメント。一方、フリーランド投手は、「1回にあんな風に私に恥をかかせたのは、本当に失礼だと思った。本塁打を打った後、そこに立ってそれを見守り、一塁までゆっくりと歩いたんだから。私はこのリーグで長年やってきた。彼もそうだったと知っている。ただ、本当に失礼だと感じ、彼にそのことを伝えなければならないと思った」と不満を示した理由を明かしました。

ただフリーランド投手はデバース選手が退場にならず他の2選手が退場となったことについても言及。「チャップマンとアダメスがなぜ退場になったのか分からない。彼らが近づいてきて私を突き飛ばしたからだと思うけど。デバースも私を突き飛ばした。なぜ彼が退場にならなかったのか理解できない」と述べ、自分自身への処分については「全てを扇動したのは私だし、退場になった理由も理解できる」と語っています。

試合は、その後も3本の本塁打で追加点をあげたジャイアンツが勝利。ロッキーズに2連勝と勝ち越しを決めました。