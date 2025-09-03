◇大学ゴルフ スポニチ共催第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA第1日（2025年9月3日 静岡県 グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）

女子の倉持凪（日大2年）、男子のエイダガン・ブレイディー（アイルランド・メイヌース大2年）が6アンダー65をマークし、男女ミックスで順位が決まる個人戦で首位に並んだ。

男子の矢野仁義（東北福祉大1年）と田村軍馬（東北福祉大3年）、女子のメイ・ホワン（米国・カリフォルニア大ロサンゼルス校2年）が5アンダー66で3位につけた。

前回個人戦2位で男子の小林翔音（日大2年）は3アンダー68で8位。岩井ツインズの弟の岩井光太（日大3年）は2アンダー69で14位。日本アマ覇者の佐藤快斗（東北福祉大2年）は2オーバー73で39位。女子の世界アマチュアランク29位のマッケンジー・リー（米国・南メソジスト大4年）は3オーバー74で55位だった。

男子団体戦は東北福祉大が11アンダー273でトップ。女子団体戦は米国・カリフォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）が8アンダー276で首位で発進した。