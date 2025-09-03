SATOH、ツアー＜WORLD END LOVESONG TOUR＞を10月より開催＋「Supersonic」MVプレミア公開決定
SATOHが本日9月3日、デジタルEP『WORLD END LOVESONG』を配信リリースした。これにともなって、10月より開催されるツアー＜WORLD END LOVESONG TOUR＞の詳細も発表となった。
EP『WORLD END LOVESONG』には新曲「Supersonic」を含む全5曲を収録。SATOHらしい爆発的なエネルギー、実験的でありながら普遍性を備えた楽曲が詰め込まれた。
また、「Supersonic」ミュージックビデオが9月4日21:00にYouTubeプレミア公開されることが決定した。同曲はFM802の9月度ヘビーローテーションに選出されており、10月4日にGORILLA HALL OSAKAで開催されるイベント＜802 Jungle Attack Vol.7＞への出演も決定している。
同EPのリリースにともなって＜WORLD END LOVESONG TOUR＞が10月25日の東京・渋谷WWWX公演を皮切りに、大阪、名古屋で開催されることも決定した。そのツアービジュアルが公開となったほか、本日よりチケット一般発売がスタートした。
■デジタルEP『WORLD END LOVESONG』
2025年9月3日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/world_end_lovesong
1 Supersonic
2 マイル feat.Gotch
3 これからどこへ行こう
4 愛し合うとして
5 Say Yeah
6 WORLD END LOVESONG
■＜WORLD END LOVESONG TOUR＞
10月25日(土) 東京・渋谷 WWWX
open17:00 / start18:00
11月21日(金) 大阪・SOCORE FACTORY
open19:30 / start20:00
11月22日(土) 名古屋・RAD SEVEN
open17:30 / start18:00
▼チケット
一般発売：9月3日(水)18:00〜
販売URL：https://eplus.jp/satoh/
■イベント＜802 Jungle Attack Vol.7 -MINAMI WHEEL EDITION-＞
10月4日(土) ⼤阪・GORILLA HALL OSAKA
open15:30 / start16:00
出演：SATOH / (sic)boy / and more
MC＆DJ SHOW 落合健太郎(FM802)＆板東さえか(FM802)
席種：オールスタンディング
主催・企画・制作：FM802 / GORILLA HALL OSAKA / イープラス
https://funky802.com/site/pickup_detail/7975
関連リンク
◆SATOH オフィシャルX(旧Twitter)
◆SATOH オフィシャルInstagram
◆SATOH オフィシャルTikTok
◆SATOH オフィシャルYouTubeチャンネル