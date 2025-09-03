SATOHが本日9月3日、デジタルEP『WORLD END LOVESONG』を配信リリースした。これにともなって、10月より開催されるツアー＜WORLD END LOVESONG TOUR＞の詳細も発表となった。

EP『WORLD END LOVESONG』には新曲「Supersonic」を含む全5曲を収録。SATOHらしい爆発的なエネルギー、実験的でありながら普遍性を備えた楽曲が詰め込まれた。

また、「Supersonic」ミュージックビデオが9月4日21:00にYouTubeプレミア公開されることが決定した。同曲はFM802の9月度ヘビーローテーションに選出されており、10月4日にGORILLA HALL OSAKAで開催されるイベント＜802 Jungle Attack Vol.7＞への出演も決定している。

同EPのリリースにともなって＜WORLD END LOVESONG TOUR＞が10月25日の東京・渋谷WWWX公演を皮切りに、大阪、名古屋で開催されることも決定した。そのツアービジュアルが公開となったほか、本日よりチケット一般発売がスタートした。

■デジタルEP『WORLD END LOVESONG』

2025年9月3日(水)配信開始

配信リンク：https://tf.lnk.to/world_end_lovesong

1 Supersonic

2 マイル feat.Gotch

3 これからどこへ行こう

4 愛し合うとして

5 Say Yeah

6 WORLD END LOVESONG

■＜WORLD END LOVESONG TOUR＞

10月25日(土) 東京・渋谷 WWWX

open17:00 / start18:00

11月21日(金) 大阪・SOCORE FACTORY

open19:30 / start20:00

11月22日(土) 名古屋・RAD SEVEN

open17:30 / start18:00

▼チケット

一般発売：9月3日(水)18:00〜

販売URL：https://eplus.jp/satoh/

■イベント＜802 Jungle Attack Vol.7 -MINAMI WHEEL EDITION-＞

10月4日(土) ⼤阪・GORILLA HALL OSAKA

open15:30 / start16:00

出演：SATOH / (sic)boy / and more

MC＆DJ SHOW 落合健太郎(FM802)＆板東さえか(FM802)

席種：オールスタンディング

主催・企画・制作：FM802 / GORILLA HALL OSAKA / イープラス

https://funky802.com/site/pickup_detail/7975

