ギャルママモデルまぁみ「大イメチェンしました」報告 大人新ヘアに「印象変わる」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】姉ギャル系WEB雑誌『nuts』専属モデルの“まぁみ”こと小田愛実が9月3日、自身のInstagramを更新。髪色を大幅にチェンジした姿を公開した。
【写真】まぁみ「大イメチェンしました」報告
まぁみは「髪の毛大イメチェンしました。かなり大人っぽくなってテンションあげ」とコメントし、屋外でピンクのベアトップを着用し、金髪からブラウン系に変更した胸下まで伸びるロングヘア姿で大人らしい印象を際立たせた。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくなった」「印象変わる」「似合ってる」「別人みたい」「素敵」「イメチェン成功」などのコメントが寄せられている。
まぁみは『egg』専属モデルとしてデビュー後、『恋する◆週末ホームステイ-Season4-』（◆はハートマーク、ABEMA）で人気を博す。2021年9月には第1子妊娠とともに結婚を発表し、12月に出産、翌2022年10月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】まぁみ「大イメチェンしました」報告
◆まぁみ、髪色大幅イメージチェンジを披露
まぁみは「髪の毛大イメチェンしました。かなり大人っぽくなってテンションあげ」とコメントし、屋外でピンクのベアトップを着用し、金髪からブラウン系に変更した胸下まで伸びるロングヘア姿で大人らしい印象を際立たせた。
◆「nuts」まぁみ、2022年にシングルマザー公表
まぁみは『egg』専属モデルとしてデビュー後、『恋する◆週末ホームステイ-Season4-』（◆はハートマーク、ABEMA）で人気を博す。2021年9月には第1子妊娠とともに結婚を発表し、12月に出産、翌2022年10月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】