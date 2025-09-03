「オオカミくん」山本杏、水着姿披露 夏の思い出ショット大量放出「スタイル抜群」「可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/03】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に出演した山本杏が9月2日、自身のInstagramを更新。プールサイドでの水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】19歳グラビアタレント、水着姿で美ボディ披露
山本は「もう9月だねはやいよ〜〜」と夏の終わりを惜しみつつ「みんなは今年の夏楽しめた〜？？何したか教えてっ」とファンに問いかけ。夏の思い出ショットを多数公開した。プールサイドでの写真には、水着姿の山本が収められている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「夏終わらないで」「素敵すぎ」「憧れる」「美しい」といったコメントが寄せられている。
「キミとオオカミくんには騙されない」に出演し、話題を呼んだ山本は、2024年には「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビアアイドルとして注目を浴びる。2025年4月号まで「Popteen」専属モデルとして活動していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
