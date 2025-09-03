こっちのけんと、夏休み明けのファンにメッセージ「届いてほしい」最新曲に反響「救われた」「ありがとう」
【モデルプレス＝2025/09/03】アーティストのこっちのけんとが9月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。夏休み明けの人へ歌でメッセージを送った。
【写真】こっちのけんと「 力の限り力を抜いて」反響続々の最新曲
こっちのけんとは8月31日に配信リリースした新曲「ごくろうさん」の動画の投稿を引用しながら「9／1だからこそ届いてほしい。わがままですが。少しでも」とメッセージを投稿。「ごくろうさん」は「だからいいのさ今は 力の限り力を抜いて 転がって何度でも逃げてくれよ」と辛い気持ちを受け止める歌詞が印象的だ。
こっちのけんとは、これまで2024年8月20日放送のテレビ朝日系『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週火曜深夜2時34分〜）や、2024年11月10日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週日曜24時30分〜）などでも、いじめに遭った学生時代、うつ状態にあった過去を告白していた。
この放送を受け、ファンからは「素敵すぎる」「救われた」「毎日聴きます」「活力になる歌をありがとうございます」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆こっちのけんと、夏休み明けにメッセージ
◆こっちのけんと、過去にはいじめやうつを告白していた
