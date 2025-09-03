イメチェン前のAYA／2018年撮影（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/03】カリスマトレーナーのAYAが3日、自身のInstagramを更新。前髪をカットした新しいヘアスタイルを公開した。

【写真】カリスマトレーナー、前髪カットで電撃イメチェン

◆AYA、前髪カットで印象チェンジ


AYAは「前髪切りました。ちょっっとだけ若返ったような気がしてる」とコメントし、短くカットした前髪が印象的な新しいヘアスタイルを披露した。

これまでは長い前髪をまとめたスタイルが多かったことから、ファンからは「印象変わる」「似合ってる」「可愛さ増した」「前髪いい感じ」「別人みたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】