美人インフルエンサー、キャミ×ショーパンコーデで美スタイル披露「センス抜群コーデ」「オシャレ上級者」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】インフルエンサーのMINAMIが2日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートに反響が寄せられている。
【写真】MINAMI、大胆露出コーデで美スタイル披露
MINAMIは夜の街でのコーディネートを公開。黒のキャミソールとショートパンツで、美しいスタイルを強調したスタイリングを披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚」「攻めてる」「スタイル抜群」「かっこいい」「センス抜群コーデ」「オシャレ上級者」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
