【モデルプレス＝2025/09/03】インフルエンサーのMINAMIが2日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートに反響が寄せられている。

◆MINAMI、キャミ×ショーパンで美スタイル披露


MINAMIは夜の街でのコーディネートを公開。黒のキャミソールとショートパンツで、美しいスタイルを強調したスタイリングを披露している。

この投稿に、ファンからは「美脚」「攻めてる」「スタイル抜群」「かっこいい」「センス抜群コーデ」「オシャレ上級者」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部)

【Not Sponsored 記事】