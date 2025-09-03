元フジアナ・渡邊渚、“ノースリーブワンピ”で美スタイル全開！ 弾ける笑顔で魅了
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が3日までにインスタグラムを更新。ソロショットを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
美しさあふれる近影を普段から投稿し、抜群のスタイルにも注目が集まっている渡邊。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、一昨日1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売している。
今回の投稿では、ノースリーブんのワンピース姿でこちらに笑いかけるショットを投稿。続けて「連載エッセイ『ひたむきに咲く』 今回のテーマは”からっぽな夏休み”。普段何もないという状況が怖くて苦手なのですが、この夏はあえてからっぽになって、ゆったり過ごしてみました。からっぽであることを許したら、実は私はからっぽじゃなかったかも？みたいな、いろんな発見がありました。ぜひ読んでね！」とアピールした。ファンからは数多くの「いいね！」が贈られている。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
