“軽トラ女子”グラドル27歳・三田悠貴が「スタイル抜群」「最高」、DVDの撮影裏ショット披露 健康美で魅了
グラビアアイドルの三田悠貴が、3日までにインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを投稿している三田。8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』を発売した。今回の投稿では「1st2ndに続いて3rdDVD発売できたのも皆さんが支えてくださるおかげです本当にいつもありがとうございます」と感謝。水着姿での撮影の様子などを公開した。ファンからは「スタイル抜群」「最高」などのコメントが寄せられている。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでいる。
引用：「三田悠貴」インスタグラム（@mitachan_y）
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを投稿している三田。8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』を発売した。今回の投稿では「1st2ndに続いて3rdDVD発売できたのも皆さんが支えてくださるおかげです本当にいつもありがとうございます」と感謝。水着姿での撮影の様子などを公開した。ファンからは「スタイル抜群」「最高」などのコメントが寄せられている。
引用：「三田悠貴」インスタグラム（@mitachan_y）